Madeira prepara-se para fazer história no hóquei em patins feminino

Pela primeira vez na história do hóquei em patins madeirense, uma selecção regional feminina fará a sua estreia em absoluto numa prova nacional oficial da modalidade.

Trata-se do Torneio Inter-Regiões 100 Anos FPP – Feminino que terá lugar entre esta sexta-feira e domingo em Vila Praia de Âncora.

“É com enorme orgulho que apresentamos a seleção regional de hóquei em patins feminino que representará a Associação de Patinagem da Madeira no 4.ºTorneio Inter-regiões 100 anos FPP 2024, nos próximos dias 9 ,10 e 11 de Fevereiro, em Vila Praia de Âncora.

Orientadas pelo selecionador Rui Subtil e os treinadores Amilcar Fragoeiro/ Pedro Moniz, as nossas hoquistas farão a sua estreia no torneio e ficarão na história da Associação de Patinagem da Madeira como as representantes da primeira seleção regional feminina. Desejamos boa sorte a todas as convocadas”, adiantou a Associação de Patinagem da Madeira na sua página de facebook, onde inclui a foto da equipa madeirense.

Na edição deste ano participam oito associações de patinagem de Portugal, que estarão divididas em dois grupos: o grupo A composto pelas associações de Aveiro, Porto, Leiria e Lisboa e, no grupo B, competem as associações do Minho, Madeira, Setúbal e Coimbra.

Numa clara aposta da Federação de Patinagem de Portugal na estratégia de desenvolvimento do hóquei em patins feminino que tem vindo a ser desenvolvida pela FPP a edição deste ano arranca com honras madeirenses, com a selecção da Madeira a dar o pontapé de saída do evento diante da selecção do Minho numa partida agendada para as 11h15 desta sexta-feira.

Já o segundo jogo das insulares acontece também amanhã, pelas 18 horas, frente ao conjunto de Setúbal, enquanto o derradeiro encontro da fase de grupos tem lugar sábado pelas 9 horas diante da Associação de Coimbra.

No sábado à tarde tem lugar os quartos-de-final, com as meias-finais e a grande final a estarem agendada para domingo.

As atletas madeirenses que farão história são: Luana Camacho, Lara Duarte, Luana Costa, Isabel Ramalho, Marta Camacho, Lisa Dias, Ayanna Menegatti, Matilde Marques e Leonor Freitas.