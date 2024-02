X Encontro de História da Madeira na 'Gonçalves Zarco'

A sala de sessões da Escola Básica e Secundária Gonçalves Zarco (EBSGZarco) recebeu, a 2 de Fevereiro, mais uma edição do Encontro de História Regional e Local na Escola (HRL), desta vez subordinado ao tema 'A Madeira e os 50 anos do 25 de Abril'.

Tratou-se do X Encontro de HRL e como sempre destinado a docentes, investigadores, agentes culturais e todo o público interessado nestes temas. Esta iniciativa, tal como as anteriores, foi dinamizada pelo Projecto de História da Madeira, da responsabilidade da Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia (SRECT) e visa a promoção, divulgação e valorização da HRL.

Os trabalhos iniciaram-se no dia 2 de Fevereiro (sexta feira), com a presença de diversos palestrantes que trouxeram visões diferentes sobre o acontecimento que há 50 anos devolveu a democracia a todos os portugueses. Com a experiência, conhecimento e perspectiva pessoal de cada um dos convidados foi possível conhecer a sua visão sobre os acontecimentos da revolução de 1974 e o seu impacto na Madeira, na vida dos madeirenses e na tão almejada autonomia regional. Os palestrantes foram os seguintes: Alberto João Jardim, José Manuel Rodrigues, Guida Vieira, Ricardo Oliveira, Bernardo Martins, Agostinho Soares e Mónica Vieira. O Encontro contou, ainda, com a participação da Tuna de Câmara de Machico, que encerrou em beleza o primeiro dia de trabalhos.

Na manhã do dia seguinte, 3 de Fevereiro (sábado), os trabalhos prosseguiram na Assembleia Legislativa da Madeira (ALM), com uma visita-guiada a todos os espaços da casa da democracia regional e que culminou no hemiciclo.