MadeiraShopping associa-se às celebrações de Carnaval

O Centro Comercial MadeiraShopping tem uma agenda especial para a quadra de Carnaval, com várias inciativas para os próximos dias.

As celebrações incluem uma exposição dedicada ao tema, que foi hoje inaugurada, marcando o arranque das festividades naquele espaço, havendo, também, música, dança, magia e um desfile infantil na agenda. A mostra fica patente até 18 de Fevereiro.

"Espalhados pelo Piso 0 do Centro, estão já vários manequins vestidos com diferentes fatos de Carnaval, que fazem parte da exposição e convidam os visitantes a apreciar a criatividade de cada peça e, até, a inspirarem-se para os seus disfarces", podemos ler na nota enviada.

No sábado, 10 de Fevereiro, haverá música e dança, com a actuação de dois grupos de Carnaval: o Fitness Team, pelas 12 horas, e o Malta do Furor, que dá seguimento à festa pelas 15 horas. Serão actuações de 10 a 15 minitos em várias zonas do Centro, sempre no Piso 0.

Para a terça-feira de Carnaval, dia 13, o MadeiraShopping preparou um espetáculo especial com o mágico Mago-É-Bom, pelas 11 horas, havendo, ainda, o tradicional desfile de Carnaval infantil, às 11h30. Quem quiser participar deve inscrever-se, às 10h30, na Praça Central. No final, cada participante receberá uma lembrança de participação.