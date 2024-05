"Estamos gratos que ao fim de 20 anos o PSD tenha percebido a importância do CSI"

O secretário-geral socialista, Pedro Nuno Santos, disse hoje estar grato pelo facto do PSD ter percebido "ao fim de 20 anos" a importância do Complemento Solidário para Idosos, mostrando-se satisfeito com a aprovação da medida.

Pedro Nuno Santos aproveitou a reta final do discurso na sessão de apresentação do manifesto eleitoral do PS às eleições europeias para uma referência à aprovação hoje, em Conselho de Ministros, do aumento do valor de referência do CSI em 50 euros e da eliminação rendimentos dos filhos como fator de exclusão.

"Estamos gratos que finalmente ao fim de 20 anos o PSD tenha percebido a importância do Complemento Solidário para Idosos", disse.

O CSI, de acordo com o líder do PS, "é uma das medidas mais importantes do combate à pobreza na terceira idade adotada em Portugal".

"Foi adotada por um Governo do PS, por ministros do PS, por primeiro-ministro do PS com o voto contra do PSD. Finalmente perceberam e ainda bem", atirou.

Segundo o secretário-geral, esta medida "não estava no programa eleitoral da AD" nem estava no programa de Governo "mas foi hoje aprovada em Conselho de Ministros e os socialistas estão felizes com isso".

Pedro Nuno Santos começou por referir que "hoje foi aprovada a terceira das cinco" medidas que tinha anunciado no parlamento aquando do debate do Programa do Governo.

"Já não foi por nós porque o Governo e bem antecipou-se ao nosso agendamento. Não tem mal nenhum", disse.