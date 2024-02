Mau tempo leva ao cancelamento das viagens de amanhã do Lobo Marinho

A Porto Santo Line procedeu, esta tarde, ao cancelamento das viagens de amanhã, 9 de Fevereiro, do navio Lobo Marinho.

Na origem desta decisão, conforme apontam, em comunicado, está "a intensidade e quadrante do vento previsto no Porto Santo", que, salientam, poderá colocar em causa a segurança dos passageiros e do navio.

A empresa aproveita para esclarecer que a ocupação do 'Lobo Marinho' para esta quadra de Carnaval "está em linha com os períodos homólogos", rondando os 50%.

Ainda assim, "no decorrer da presente semana, a Porto Santo Line optou por suspender as vendas para as viagens dos dias 9 e 10 de Fevereiro, no sentido Funchal–Porto Santo" de modo a "assegurar que todos os passageiros, com viagem inicialmente reservada para dia 9 de Fevereiro, tivessem protegido o seu lugar na viagem do dia 10 de Fevereiro, às 8 horas, caso se confirmassem as previsões meteorológicas que levariam ao cancelamento da viagem de sexta-feira", esclarecem.

Os passageiros que pretenderam alterar de amanhã para sábado, dia 10, "deverão fazê-lo até às 15 horas do dia 9 de Fevereiro, sexta-feira". Para tal poderão usar os contactos 291 210 300 e o email [email protected], bem como nos balcões de venda.