Lobo Marinho regressa no dia 9 de Fevereiro

Pouco mais de um mês. Foi o tempo necessário para que se realizassem os habituais trabalhos de inspecção e revisão geral ao Lobo Marinho. O navio da Porto Santo Line, que chegou ao Porto do Caniçal no dia 4 de Janeiro, estará assim 'navegável' dentro daquela que era a previsão calculada pelo armador, ou seja, cinco semanas.

Sendo assim, a companhia confirma o regresso da ligação marítima entre as ilhas da Madeira e Porto Santo para o dia 9 de Fevereiro (sexta-feira), nos horários habituais: partida para a Ilha Dourada às 19h00 e regresso ao Funchal às 22h30. As viagens podem já ser adquiridas no site da Porto Santo Line.

Trabalhos decorrem no Porto do Caniçal desde o dia 4 de Janeiro.

Correu tudo bem. A última prova de mar será feita na segunda-feira, dia 5 de Fevereiro, porque uma coisa é estar a fazer os testes com o navio imobilizado, no Caniçal, outra coisa será sair com o navio. Carlos Perdigão Santos, administrador executivo da PSL

Seguir-se-á uma limpeza geral ao navio, uma vez que o Lobo Marinho "foi bastante intervencionado", para que esteja tudo pronto para o regresso no dia 9 de Fevereiro.

O custo desta operação anual mereceu um esforço financeiro por parte da Porto Santo Line na ordem dos 1,1 milhões de euros, numa intervenção que envolveu 109 profissionais distribuídos por 12 empresas da Madeira, 5 de Portugal continental e 9 internacionais (Dinamarca, Países Baixos, Espanha e Alemanha).

As principais intervenções ao Lobo Marinho em 2024.

Nos trabalhos que serão mais visíveis aos passageiros destacam-se a mudança de cadeiras do salão 'Desertas' - que foram todas reabilitadas e estofadas - o pavimento da área self-service e as devidas correcções, todo o mobiliário do 'Bugio', como sofás e cadeiras, ou a própria alcatifa do salão da Primeira Classe que também foi substituída. Mudanças que se prendem, essencialmente, com "o conforto dos passageiros". Isto além da própria pintura do ferry.

Além disso, podemos ainda observar, na componente da segurança, as revisões aos sistemas de detecção de incêndios, geradores eléctricos e meios de comunicação. Acrescentamos ainda, neste capítulo, os meios de salvação, como baleeiras e botes que foram enviados para o continente. Trabalhos fundamentais para que o navio recebesse, uma vez mais, os devidos certificados internacionais para voltar a navegar.

Ver Galeria "Conforto dos passageiros" foi tido em conta durante este período de paragem.

Tarifas serão actualizadas

Como é habitual, o preço das viagens volta a ser actualizado de acordo com a inflação, isto é, com base no Índice de Preços no Consumidor (IPC) - sem contar com o preço da habitação - que se cifrou, em 2023, nos 4,95%.

Este é, basicamente, o indicador que permite medir a evolução, no tempo, dos preços de um conjunto de bens e serviços e é uma das alíneas contempladas no contrato de concessão. A Porto Santo Line acabará assim por reflectir o aumento da tarifa em 2024, mas abaixo desse valor, ou seja, a subida será de 4,93%.

Abril a Setembro Outubro a Março 67,54€ (+3,18€) 55,22€ (+2,60€)

Portanto, uma viagem de ida e volta, em classe turística, será de 67,54€ entre Abril a Setembro e de 55,22€ no período compreendido entre Outubro a Março.

Isto sem contar com o desconto do Subsídio Social de Mobilidade (SSM), na ordem dos 25€, ficando assim "muito mais barato" aos residentes que queiram viajar entre as duas ilhas.

Ocupação do avião ficou abaixo de 2023

À semelhança da política adoptada ao longo dos últimos anos, a empresa de transporte marítimo voltou a tomar a iniciativa unilateral, uma vez que não está contratualmente obrigada a tal, de proporcionar diariamente o transporte de 50 residentes no Porto Santo, por via aérea, que teriam de desembolsar apenas 10,70€ para viajar entre as duas ilhas.

Binter assegura ligação aérea inter-ilhas.

Ao longo do período de ausência, a Porto Santo Line disponibilizou, assim, aos residentes da Ilha Dourada, 2.100 lugares de avião. E os números ficaram abaixo do ano passado.

De acordo com os dados facultados por Carlos Perdigão Santos, a taxa de ocupação da aeronave da Binter ficou-se pelos 75%. Em 2023 a percentagem rondou os 90%. Quer isto dizer que 25% das viagens de avião - ou dos lugares disponíveis - ficaram por vender.