Proença garante festa com "novidades" na entrega do troféu de campeão ao Sporting

O presidente da Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) revelou hoje que está a ser preparada uma festa especial e com "muitas novidades" para consagrar o Sporting como campeão nacional da I Liga esta temporada.

"É um momento muito importante, não só para a consagração desportiva, mas também para as marcas que apoiam a competição. Estamos a preparar uma forte festa, com muitas novidades. Será dos momentos mais altos da Liga Portugal", disse Pedro Proença, à margem da gala do 85.º aniversário do Rio Ave.

Além dessa entrega do troféu de campeão ao Sporting, que irá acontecer na última jornada, na receção ao Desportivo de Chaves, no fim de semana de 18 e 19 de maio, Pedro Proença acredita que as provas profissionais ainda vão ter ainda emoção até ao final.

"Nestas últimas décadas, temos chegado às derradeiras jornadas ainda com muitas coisas a serem decididas. Esta época ainda temos promoções, despromoções e qualificações para as provas europeias para serem conhecidas. É a prova de vitalidade do nosso futebol", disse o líder da LPFP.

Proença abordou, também, o grande desafio da centralização dos direitos audiovisuais, que está agendada para entrar em vigor a partir de 2026, garantindo que há "união entre os clubes" neste processo.

"Se olharmos para a Europa, apenas Portugal e Chipre não têm a centralização. Temos de inverter. Os clubes já estão a trabalhar nisso, de forma conjunta com grande robustez. Já foi criada uma sociedade que vai gerir todo o processo e que integra todos os clubes, inclusive os que mais recebem", vincou Pedro Proença.

O presidente da LFPF comentou ainda a entrada de investidores em várias das SAD dos emblemas que competem escalões profissionais nacionais, tal como se projeta que aconteça no Rio Ave, e considerou importante "manter o equilíbrio entre o futebol associativo e o futebol indústria".

"Já houve uma alteração legislativa importante sobre o tema. É importante manter a essência do modalidade, mas perceber que, hoje, o futebol é também uma atividade económica, de entretenimento, que gera muitos milhões e que paga muitos impostos. É uma realidade que obriga a ter muito rigor, mas vemos com naturalidade a entrada de investidores, tal como acontece em muitos outros clubes europeus", vincou.

Ainda assim, Pedro Proença garantiu 'malha apertada' às sociedades que não respeitem os compromissos e os regulamentos.

"Enquanto entidade reguladora, compete-nos perceber que há competições desportivas, mas também económicas. Não está nas provas profissionais quem quer, mas sim quem pode. O quadro regulatório é muito exigente. Ainda este ano vamos fazer alterações no capítulo do controlo salarial, que vão entrar em vigor na próxima época. As consequências para os incumpridores serão muito duras", garantiu.

Pedro Proença dirigiu, também, uma palavra de reconhecimento pelo aniversário do Rio Ave, elogiando o crescimento do clube vila-condense.

"Souberam fazer a transição de um modelo associativo para um modelo profissional. Parabéns ao Rio Ave e à presidente, Alexandrina Cruz, que teve um época difícil, mas soube encontrar o caminho e que já nos habituou a estar num patamar superior", concluiu.