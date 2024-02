Marítimo defronta o Lamego para a Taça de Portugal de andebol

A formação do Marítimo da Madeira Andebol SAD vai defrontar nos oitavos-de-final da Taça de Portugal 2023/2024 em andebol masculino, o conjunto do AC Lamego, que milita no Campeonato Nacional da II Divisão, assim ditou o sorteio realizado esta tarde na sede da Federação de Andebol de Portugal.

Os madeirenses, finalistas vencidos na época passada disputam uma vaga para os quartos-de-final em jogo que está agendado para o dia 30 de Março, e em casa da formação nortenha.

Nesta eliminatória destaque para os confrontos entre FC Porto e Águas Santas e ABC de Braga contra o Benfica. Já o Sporting detentor do troféu, recebe o Nazaré Fuas.

Os restantes jogos desta eliminatória são: Albicastrense-Póvoa AC, Belenenses-Spoinrtg da Horta, Santo Tirso-Avanca e V. Setúbal-Boavista.