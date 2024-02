‘World Padel Cup – Funchal 2024’ nos Jardins Panorâmicos do Lido

Os Campos dos Jardins Panorâmicos, no Lido, serão a sede do Padel regional durante este fim-de-semana.

O evento, organizado pela Catchawards, em parceria com o Hotel Vila Baleira, e com o apoio da Junta de Freguesia, terá lugar entre os dias 9 e 11 de fevereiro e contará com cerca de 80 participantes do Continente e 10 duplas de São Martinho.

Os jogos realizar-se-ão nos dias 9, entre as 19h00 e as 22h00, no 10 entre as 9h00 e as 18h00, e no dia 11, entre as 09h00 e as 12h00, sendo o evento o encerrado com um almoço final de entrega de prémios, realizado no Jardim Panorâmico.

A modalidade de Padel é, hoje, praticada por um número significativo de fregueses de São Martinho, razão que fundamenta a aposta feita pela Junta de Freguesia na realização deste grande evento social, que se constitui como uma enorme mais-valia para a promoção do desporto social e de convívio entre participantes de vários destinos do País.

O evento contribui ainda para a dinamização económica de São Martinho, com os participantes provenientes do Continente a ficarem alojados num hotel local, com custos suportados pelos mesmos, deixando, assim, na economia um forte retorno económico e financeiro.