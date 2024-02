Sete distritos do continente sob aviso laranja devido a agitação marítima

Sete distritos do continente vão estar hoje e sexta-feira sob aviso laranja devido à agitação marítima, disse o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

O aviso laranja, que vai estar em vigor em Braga, Viana do Castelo e Porto entre as 12:00 e as 18:00 de hoje, deve-se a "ondas de sudoeste com cinco a 5,5 metros", referiu o IPMA, em comunicado.

Já em Beja, Lisboa, Setúbal e Faro, o aviso laranja, a ser acionado entre as 15:00 de sexta-feira e as 00:00 de sábado, deve-se a "ondas de oeste com cinco a seis metros, podendo atingir 10 metros de altura máxima.

Viana do Castelo está ainda sob aviso laranja devido a ventos de sul-sudoeste com rajadas até 100 quilómetros por hora no litoral e até 110 quilómetros por hora nas terras altas, entre as 12:00 e as 18:00 de hoje.

A costa sul e as regiões montanhosas da Madeira estão sob aviso laranja para precipitação, entre as 15:00 de hoje e as 03:00 de sexta-feira.

O aviso laranja é o segundo mais grave da escala e é emitido em "situação meteorológica de risco moderado a elevado", de acordo com o IPMA.