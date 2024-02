À medida que a nova estação se aproxima, o mundo da moda convida-nos a abraçar o brilho das tendências de Primavera/Verão 2024. Uma estação onde a criatividade não tem limites e onde cada ponto e cada matiz são uma verdadeira ode à vida. Fique a conhecer as últimas tendências em materiais e cores que irão definir as próximas tendências.

Sustentabilidade - Na estação que se aproxima, a sustentabilidade é a rainha. As apostas recaem sobre os tecidos ecológicos, como o algodão orgânico, o linho, o poliéster reciclado, e afins. Com o foco direccionado para a minimização do impacto ambiental, esses materiais permitem a criação de peças elegantes e em harmonia com a natureza.

Linho - O linho continua a ser considerado um tecido fresco e atemporal. O linho é um tecido respirável e arejado, tornando-o ideal para os dias mais quentes. Pode experimentar diversos tons de pastel aliados à textura do linho para adicionar um elemento de elegância.

Metálicos - O brilho e o glamour da colecção de tecidos metálicos - onde constam os prateados, dourados e bronzes. De vestidos, pequenas peças a acessórios, os metálicos marcam presença na Primavera/Verão 2024.

Transparência - Incorpore sobreposições transparentes, organza ou tule para trazer uma sensação de beleza etérea às suas criações. Estes tecidos permitem que adicione detalhes e camadas intrincadas, e acrescentam um toque romântico e contemporâneo às suas criações.

No que concerne às cores, as tendências incidem sobre:

Pastéis - Os rosas delicados, os azuis suaves, os verdes subtis e os amarelos leves são algumas das tonalidades que estarão na vanguarda. Os pastéis transmitem a sensação de tranquilidade e inocência, e são perfeitos para as estações mais quentes.

Cítricos Vibrantes - Do lado oposto aos tons pastel, estão os laranjas, amarelos e verdes vivos que representam uma explosão de energia na paleta de cores da estação. Estas cores representam o entusiasmo pela vida e a vibração da natureza.

