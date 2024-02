Prepare-se para a terceira edição do “Concertos no Pátio”, organizado pelo Castanheiro Boutique Hotel.

Após o enorme sucesso das edições anteriores, o Castanheiro Boutique Hotel volta a convidar três artistas de ligados ao panorama actual da música portuguesa, este ano contamos com concertos às quarta-feira do mês de Junho. Primeiramente teremos Guimo (dos Napa) convida André Santos a 5 de Junho, seguido por Noiserv a 12 de Junho, e, a fechar o convidado é o inconfundível Manel Cruz, dia 19 de Junho.

Guimo é o compositor e vocalista da banda NAPA, cuja criatividade e interesse musical levaram-no a fundar a banda com os amigos de infância. Os NAPA, banda na qual focou sempre o seu percurso musical, são uma banda de pop rock portuguesa que surgiu na Ilha da Madeira em 2013, composta por Francisco Sousa, Guilherme Gomes, João Rodrigues e Tiago Rodrigues, que lançaram já dois álbuns durante a sua carreira e actuaram já em várias localizações por todo o país.

André Santos é também um músico madeirense, com um percurso já cimentado no mercado português. Estudou Jazz e participou em vários workshops e masterclasses, expandindo o seu portfólio musical, no qual é possível escutar toda a mistura de influências que o tornaram quem é hoje. Ganhou já prémios em competições e participou como parte de bandas tanto nacionais como internacionais até que publicou o seu primeiro álbum em 2013.

Desde o seu primeiro disco como líder (Ponto de Partida, 2013), o guitarrista madeirense já gravou outros dois em nome próprio: Vitamina D, 2016, depois de 2 anos a viver em Amesterdão onde o sol fez muita falta e Embalo, 2022, um disco a solo à Guitarra e ao Rajão, inspirado pela paternidade recente. Em parceria com o seu irmão, no duo Mano a Mano, tem cinco discos editados

BILHETEIRA - CONCERTO

10€ por pessoa/Dia

25€ por pessoa/ 3 Dias

BILHETEIRA – JANTAR + CONCERTO

45€ por pessoa / 1 Dia

120€ por pessoa / 3 Dias

Menu de 3 pratos

Bebidas incluídas durante a refeição

Para mais informações e reservas contacte:

📞 (+351) 291 200 100

📧 [email protected]