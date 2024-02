O cartaz conta com as seguintes artistas.

5 de Junho: Guimo (dos NAPA) convida André Santos

12 de Junho: Noiserv

19 de Junho: Manel Cruz

Os concertos terão lugar no pitoresco pátio do Castanheiro Boutique Hotel, proporcionando um ambiente acolhedor para desfrutar de uma noite memorável. Poderão optar por assistir exclusivamente aos concertos, que terão início às 21:30h nas datas mencionadas, ou poderão também reservar uma mesa para jantar no restaurante Tipografia, com início às 19:30h, para uma experiência completa.

Guimo dos Napa e André Santos são dois artistas que se destacam na cena musical portuguesa. Guimo é um dos vocalistas da banda Napa, que se tornou conhecida pelo seu estilo pop rock irreverente. André Santos é um compositor que já lançou dois álbuns a solo, que receberam elogios da crítica. Desde o seu primeiro disco como líder (Ponto de Partida, 2013), o guitarrista madeirense já gravou outros dois em nome próprio: Vitamina D, 2016, depois de 2 anos a viver em Amesterdão onde o sol fez muita falta e Embalo, 2022, um disco a solo à Guitarra e ao Rajão, inspirado pela paternidade recente. Em parceria com o seu irmão, no duo Mano a Mano, tem cinco discos editados.

Neste concerto especial, os dois artistas irão apresentar um repertório que inclui temas dos seus projetos a solo, bem como alguns dos sucessos das suas bandas.

Noiserv

Noiserv é um dos mais conceituados artistas da música portuguesa contemporânea. Noiserv, multi-instrumentista a quem já chamaram "o homemorquestra" ou "banda de um homem só", conta no seu currículo com o bem sucedido disco de estreia “One hundred miles from thoughtlessness” [2008], o EP “A day in the day of the days” [2010], o álbum “Almost Visible Orchestra” que foi distinguido como melhor disco de 2013 pela Sociedade Portuguesa de Autores e ainda em 2016 o longa-duração “00:00:00:00” que é descrito pelo músico lisboeta como “a banda sonora para um filme que ainda não existe, mas que talvez um dia venha a existir”.

Fora os auditórios e grandes salas por onde já passou, Noiserv procura cada vez mais sítios inusitados para os seus concertos, desde coretos, a monumentos, passando por todo o tipo de cenário capaz de tornar as suas actuações especiais e verdadeiramente únicas a quem assiste

Manel Cruz

Manel Cruz é um dos músicos mais carismáticos e influentes da música portuguesa. O seu percurso, que começou nos Ornatos Violeta, uma das bandas mais importantes do rock português, tem sido marcado por um constante renascimento e renovação.

Ornatos Violeta, Foge Foge Bandido, Pluto e Supernada são projectos que marcaram as últimas décadas da música portuguesa e que têm em comum o toque de génio de Manel Cruz.

Nome incontornável e figura carismática que, desde os anos noventa, se tem afirmado como uma personalidade de culto no rock português, conquistando a sua legião de fãs com centenas de concertos e um currículo musical sublime.

Este ano, após um hiato criativo, Manel Cruz está de volta aos palcos e prepara a chegada de novas canções em nome próprio.

Assistir a um concerto de Manel Cruz é poder cantar a plenos pulmões as suas letras icónicas, num espectáculo que terá tanto de emocionante como de irreverente.

Os Concertos do Pátio são uma oportunidade única de assistir a alguns dos melhores artistas da música nacional portuguesa num ambiente acolhedor e intimista.

BILHETEIRA - CONCERTO

10€ por pessoa/Dia

25€ por pessoa/ 3 Dias

BILHETEIRA – JANTAR + CONCERTO

45€ por pessoa / 1 Dia

120€ por pessoa / 3 Dias

Menu de 3 pratos

Bebidas incluídas durante a refeição

