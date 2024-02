Advogado de Custódio pede “rapidez” no caso “único e nunca visto”

O advogado de Custódio Correia, um dos três arguidos detidos no âmbito do processo de alegada corrupção na Região Autónoma da Madeira, pediu esta quinta-feira, 8 de Fevereiro, “a maior rapidez possível” na promoção e na aplicação das medidas de coacção.

À chegada ao Tribunal Central de Instrução Criminal, André Navarro de Noronha atentou para o tempo que a fase de inquérito deste caso está a demorar, afirmando que se trata de um caso “único e nunca visto” em Portugal.

O mandatário do CEO da Socicorreia exige rapidez, mas “com critério e ponderação”.

Sem querer tecer considerações sobre as possíveis medidas de coacção, o advogado admitiu estar “na expectativa para ver o que o Ministério Público vai propor”.

Os advogados de defesa foram convocados de última hora a comparecer no Campus de Justiça depois de o último interrogatório ser interrompido com a alegação de cansaço do arguido Pedro Calado. Segue-se agora a promoção das Medidas de coacção por parte da acusação e as alegações da defesa.