Interrogatório de Custódio decorre bem e "a bom ritmo"

O primeiro interrogatório a Custódio Correia está a decorrer "bem e a bom ritmo", revelou o advogado de defesa, André Navarro de Noronha.

Após uma manhã de audição, entre as 9h45 e as 12h45, o representante do CEO da Socicorreia deixou o Tribunal Central de Instrução Criminal com um passo apressado.

Aos jornalistas fez votos de que o interrogatório fique concluído hoje.

Conforme já noticiou o DIÁRIO, os restantes arguidos, Pedro Calado e Avelino Farinha, passaram a manhã a consultar as provas indiciárias do Ministério Público, na presença da defesa.

As diligências são retomadas às 13h45 e devem prolongar-se até às 20 horas, tendo em conta que os oficiais de justiça abdicaram da greve às horas extraordinárias.