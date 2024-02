Custódio Correia disponível para esclarecer tudo

O advogado de Custódio Correia, garantiu esta quinta-feira, 1 de Fevereiro, que o empresário de Braga “está disponível para responder rigorosamente a todas as perguntas que lhe fizerem”.

À entrada do Tribunal Central de Instrução Criminal, onde hoje tem continuidade o interrogatório judicial de um dos três detidos no âmbito do processo de alegada corrupção na Madeira, André Navarro de Noronha apontou que o inquérito vai levar “o seu tempo”, admitindo “sinceramente” esperar que durante o dia de hoje esta fase fique concluída “atendendo que a matéria até nem é assim tanta”.

A fase de perguntas e respostas apenas arrancou uma semana após a detenção e na quinta sessão no Tribunal.

Na sequência de cerca de 130 buscas domiciliárias e não domiciliárias efectuadas pela PJ na Madeira, nos Açores e no continente, foram detidos o agora demissionário presidente da Câmara do Funchal, Pedro Calado, o líder do grupo de construção AFA, Avelino Farinha, e o CEO e principal accionista do grupo Socicorreia, Custódio Correia.

Em causa estão os crimes de corrupção activa e passiva, participação económica em negócio, prevaricação, recebimento ou oferta indevidos de vantagem, abuso de poderes e tráfico de influência