Juiz do caso da alegada corrupção na Madeira convoca advogados “de urgência”

O juiz de instrução criminal, a cargo do processo de alegada corrupção na Madeira, convocou esta tarde os advogados de defesa de Pedro Calado e Avelino Farinha "de urgência”.

Raul Soares da Veiga, advogado de Avelino Farinha, chegou há instantes ao Tribunal Central de Instrução Criminal com a indicação de que a chamada de última hora poderá estar relacionada com as provas indiciárias, mas sem certeza.

Antes, chegava Paulo de Sá e Cunha, visivelmente apressado e tenso. André Navarro de Noronha já estava no Tribunal, tendo em conta que o seu constituinte estava a ser interrogado.

Durante a manhã desta quinta-feira, 1 de Fevereiro, um dos três arguidos detidos, - Custódio Correia -, esteve a ser interrogado, enquanto os restantes investigados procedem à análise, com colaboradoras da defesa, dos documentos do Ministério Público.

O primeiro interrogatório judicial do CEO da Socicorreia teve início às 9h30, foi feita uma pausa para almoço entre as 12h45 e as 13h45. A convocatória de urgência terá acontecido depois do regresso da hora de almoço.

Jorge Bernardes de Melo é o magistrado a cargo do caso. O primeiro interrogatório judicial dos arguidos detidos tem sido polémico ao demorar uma semana para começar. Durante os últimos dias uma série de condicionantes foram colocadas à fase de inquérito. Depois de as perguntas e respostas finalmente terem início, eis que surge uma nova reviravolta.