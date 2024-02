Bombeiros combateram fogo em mato nos Canhas

Um incêndio em mato mobilizou esta madrugada os Bombeiros Voluntários da Ribeira Brava e Ponta do Sol, mais precisamente para a zona do Carvalhal, na freguesia dos Canhas.

Após três horas (entre as 4h00, hora do alerta, e as 7h00, regresso ao quartel) de trabalho no terreno, os seis elementos da corporação, apoiados por duas viaturas, uma ligeira e uma pesada, deram por extinto o incêndio que consumiu essencialmente o coberto florestal.