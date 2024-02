Avisos de agitação marítima prolongados até às 24:00 de quinta-feira em todo o continente

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prolongou até às 24:00 de quinta-feira os avisos meteorológicos amarelos relativos a agitação marítima em toda a costa do continente português, foi hoje divulgado.

Como tinha sido já anunciado, os avisos amarelos (o nível menos grave de uma escala de três) entram em vigor em diferentes horas de quinta-feira: a partir das 09:00 nos distritos de Viana do Castelo, Braga e Porto, das 12:00 em Aveiro, Coimbra e Leiria, das 15:00 em Lisboa e Setúbal, e das 18:00 em Beja e Faro.

Inicialmente, o IPMA previa o fim dos avisos às 18:00 do mesmo dia em todos estes distritos.

Para quinta-feira mantêm-se outros avisos amarelos, relativos a chuva e vento, quase todos até às 18:00. No caso de Faro, o de vento (com início às 15:00) foi também prolongado até às 24:00.

No total, devido às previsões de chuva, vento e/ou agitação marítima, há 15 distritos sob o nível amarelo nesse dia, em diferentes períodos, podendo a informação ser consultada no 'site' do IPMA.

O instituto alertou na segunda-feira para uma mudança de tempo no continente a partir de quinta-feira, fixando então avisos para 13 distritos, a que se somaram hoje Faro e Beja. Os distritos a norte serão os primeiros a ser afetados. Sem qualquer aviso estão Santarém, Portalegre e Évora.

No comunicado de segunda-feira, o IPMA explicou que, depois da influência de um anticiclone que levou ao continente tempo estável e temperaturas acima da média (com uma onda de calor no Norte e no Centro), a chuva vai voltar porque esse anticiclone deve enfraquecer, permitindo a aproximação de precipitação (depressões atlânticas e superfícies frontais associadas).

Hoje e na quarta-feira já será notada a mudança do tempo, com alguma chuva no Norte e no Centro. Na quinta-feira a chuva, por vezes forte, é esperada primeiro no Minho e no Douro Litoral.

Também aumentará a intensidade do vento, com rajadas que podem chegar a 90 quilómetros por hora no litoral norte e centro e até 110 quilómetros nas terras altas, e haverá uma diminuição da temperatura.

Na sexta-feira a situação deverá ser idêntica, podendo haver também trovoadas e queda de neve na Serra da Estrela.