AEICPS promoveu um workshop sobre gestão de conflitos no mundo laboral

A Associação Empresarial Industrial Comércio do Porto Santo – AEICPTS realizou esta tarde de sexta, um workshop, na área da psicologia, denominada A Gestão de Conflitos.

Um workshop virado para os associados e não só, e que teve na psicóloga Nivalda Fernandes, a oradora. Nivalda Fernandes referiu ao DIÁRIO que os conflitos

“existem sempre” e que “onde existem pessoas, existem conflitos. Nós o que pretendemos é que seja menorizado com as ferramentas que nós podemos dar e que seja bom para ambas as partes”.

“Às vezes nem sempre há consciencialização, porque às vezes as pessoas não têm uma boa comunicação, por isso é que tem de haver uma gestão de conflitos”, disse.

Nivalda Fernandes referiu ainda que apesar de haver conflitos, existe sempre solução. “Claro que sim, onde existem pessoas existem soluções, as pessoas têm de ter ideias e discuti-las, para chegarem a consenso”.