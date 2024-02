As notícias que marcam a imprensa escrita nesta quinta-feira

Bom dia. Quinta-feira, 8 de Fevereiro de 2024, que promete a passagem de uma intempérie, nada melhor do que colocar a leitura em dia com a imprensa que sai hoje para as bancas.

Na revista Sábado:

- "Os alimentos certos para cada idade"

- "Especial investigação. O pacto secreto dos três maçons, a corrupção na Câmara e o dinheiro desaparecido [Operação Triângulo]"

- "Casas do FC Porto. O esquema dos bilhetes que enriqueceu o chefe dos Super Dragões"

- "Divorciados. Os dramas dos casais que continuam a viver na mesma casa"

Na revista Visão:

- "Onde está a riqueza dos portugueses?"

- "Como nos comparamos com os outros europeus. O retrato da desigualdade. Património de ricos e de pobres. Exemplos de poupança e de investimento"

- "Algarve. Os riscos e as soluções para a falta de água"

- "Inteligência artificial. Os perigos da nova fábrica de mentiras"

- "Entrevista. As memórias de Emílio Rui Vilar"

- "Eleições. Como os políticos cuidam do visual para ganhar votos"

No Correio da Manhã:

- "'Macaco' na cadeia com segurança máxima. Juiz alvo de ameaças com proteção policial"

- "PSP corta folgas dos agentes para garantir futebol e festejos de Carnaval"

- "U. Leiria-Sporting (0-3). Leão Gyokeres insaciável"

- "Chuva interrompe partida nos Açores. Jogo do FC Porto só acaba no fim do mês"

- "Vizela-Benfica. 'Levamos a Taça muito a sério' [Schmidt]"

- "Pedro Calado do Funchal com diamante mistério"

- "Entrevista à CMTV Pedro Nuno Santos. Líder do PS rejeita totalmente Bloco Central"

- "S. M. Feira. Burlão saca 236 mil euros em apostas 'online'"

- "Faro. Pais de doente morto pedem meio milhão ao hospital"

No Público:

- "Bancos bloqueiam contas por falta de atualização de dados dos clientes"

- "Sondagem: Montenegro 'mais competente' e 'mais honesto', Pedro Nuno Santos 'mais bem preparado para primeiro-ministro'"

- "Saúde e educação são os temas que os portugueses mais querem ver debatidos"

- "Obras ainda em curso. Teatro Nacional D. Maria II só reabrirá no próximo ano"

- "Operação Pretoriano. Fernando Madureira fica em prisão preventiva"

- "50 anos do 25 de Abril. Saída de Salgueiro Maia de Santarém vai ser reconstituída"

- "Médio Oriente. Trégua proposta por Hamas seria uma 'tragédia', diz Netanyahu"

- "Alertas de Marcelo. Polícias não devem descurar o 'apoio' dos portugueses"

- "Trabalho. Regime híbrido aumenta 20% num só ano"

- "Ucrânia. Rússia lança nova vaga de mísseis e atinge Kiev. 'É outro ataque maciço contra o nosso Estado'"

- "João Goulão ao PÚBLICO/RR: 'Houve um desinvestimento' no combate às drogas. Não há meios para 'atuar no terreno'"

No Jornal de Notícias:

- "Tragédia com héli do INEM obriga duas seguradoras a pagar 595 mil euros"

- "Federação ajuda a 'secar' despesas. FC Porto recebe pequena compensação após adiamento de jogo nos Açores devido ao mau estado do relvado"

- "Taça de Portugal. Sporting vence em Leiria (3-0) embalado por Gyokeres"

- "Polícias. Tolerância zero a ações contra ordem pública na PSP e GNR"

- "Operação Pretoriano. Madureira e 'Polaco' ficam presos em cadeias diferentes"

- "Fundos europeus. Porto é o concelho que mais encaixa mas Murça lidera na execução"

- "Saúde pública. Casos de dengue em Portugal importados do Brasil"

- "Campanha. Televisões chumbam Melo no lugar de Montenegro"

- "Matosinhos. Parcómetros chegam às ruas da marginal"

No Diário de Notícias:

- "Setor energético. Suspeita de fraude na importação de óleos para biodiesel"

- "Natureza. As flores estão a evoluir para terem menos sexo"

- "Legislativas. Escolhas da AD no Porto geram guerra interna no PSD de Gaia"

- "Onde estava há 50 anos? Fernando Caldeira Santos, capitão-de-mar-e-guerra reformado"

- "Protesto. GNR e PSP substituem-se mutuamente em caso de falhas"

- "Habitação. Famílias dizem adeus ao Bairro da Jamaica. 'É uma vida nova, é um ano novo'"

- "Guerra. Após quatro meses, o que separa Israel e o Hamas de uma trégua?"

No Negócios:

- "Governo admite venda da Altice às fatias, mas avaliará impactos"

- "2023 foi o ano do ouro. Lítio caiu do pedestal"

- "Notificação do tribunal que era para a Uber foi parar à Glovo"

- "Regulador da bolsa vai rever 'tabela de preços' de supervisão"

- "Imobiliário. Peso dos jovens na procura de casas recua para 19%"

- "Transportes. Barraqueiro vai comprar transportadora gaiense MGC"

No O Jornal Económico:

- "Metade dos portugueses que querem mudar de casa desiste por causa dos preços"

- "'Apoio ao abate automóvel pode ser incentivo para compra de elétricos' Marília Machado dos Santos, diretora da Volkswagen Portugal"

- "Ryanair pede à Comissão Europeia para lhe entregar 18 slots da Easyjet no aeroporto de Lisboa"

- "Israel prepara-se para uma guerra demorada"

- "AIP leva sete PME exportadoras à maior feira de construção da África Ocidental"

- "Topo da Agenda: Termina a emissão da Greenvolt"

- "Bancários exigem aumentos salariais de 6%"

No A Bola:

- "U. Leiria-Sporting (0-3). Mais um jogo de sueca"

- "Sporting é o primeiro semifinalista da Taça de Portugal"

- "Vizela-Benfica. Schmidt admite rotação de jogadores"

- "Santa Clara-FC Porto. Desta vez foi a chuva"

- "V. Guimarães-Gil Vicente. Duelo minhoto pelas meias"

- "UEFA. Clubes portugueses vão ganhar menos"

- "UEFA Youth League. SC Braga nos oitavos"

- "CAN 2023. Nigéria de Peseiro na final"

No Record:

- "U. Leiria-Sporting (0-3). Não há polícia para ele. Gyokeres volta a dar espetáculo com bis e assistência"

- "Vizela-Benfica. 'Nunca mudei muito o sistema', treinador rejeita utilização de três médios"

- "Operação Pretoriano. Macaco fica preso"

- "St. Clara-FC Porto. Suspenso pelo temporal"

- "Futebol feminino. Benfica-Torreense (3-0). Pauleta volta e marca"

- "CAN 2023. Peseiro na final. Nigéria derrota Costa do Marfim de Diomande"

E no O Jogo:

- "Leiria 0-Sporting 3. Gyokeres bisou, Pote também marcou e os leões estão a um passo do Jamor - Um salto de gigante"

- "Rúben Amorim: 'O Viktor ficou um milhão mais barato...'"

- "Operação Pretoriano. Madureira em prisão preventiva"

- "Hugo 'Polaco' também fica detido, Vítor Catão em domiciliária"

- "Mulher do líder da claque com apresentações periódicas na PSP"

- "Santa Clara 0-FC Porto 0 'Jogo suspenso aos 27'. Enxurrada leva decisão para o fim de fevereiro"

- "Vizela-Benfica. Alemão não espera maior cobrança depois dos investimentos de janeiro: 'A pressão está sempre presente'"

- "V. Guimarães-Gil Vicente. Afinal, todos querem 'meias' como prendas"

- "Basquetebol. Fernando Sá, treinador do FC Porto, analisa campanha europeia: 'Ganhámos o público e queremos avançar'"