Interrogatório a Pedro Calado devido às suspeitas de corrupção entre as notícias que marcam esta terça-feira

O ex-presidente da Câmara do Funchal Pedro Calado, um dos três detidos no âmbito de um processo que investiga suspeitas de corrupção na Madeira, é hoje interrogado no Campus de Justiça, em Lisboa.

A inquirição de Pedro Calado, que renunciou formalmente na semana passada ao cargo de presidente da maior câmara da Madeira, ocorre quase duas semanas após a sua detenção, em 24 de janeiro.

No âmbito da investigação, já foram ouvidos no Tribunal Central de Instrução Criminal (TCIC) o líder do grupo de construção AFA, Avelino Farinha, e o principal acionista do grupo ligado à construção civil Socicorreia, Custódio Correia, também detidos desde a mesma data.

Só no final de todos os interrogatórios serão conhecidas as medidas de coação.

Hoje, também é notícia:

Em 24 de janeiro, a Polícia Judiciária (PJ) realizou cerca de 130 buscas domiciliárias e não domiciliárias sobretudo na Madeira, mas também nos Açores e em várias zonas do continente, no âmbito de um processo que investiga suspeitas de corrupção ativa e passiva, participação económica em negócio, prevaricação, recebimento ou oferta indevidos de vantagem, abuso de poderes e tráfico de influência.

O presidente do Governo da Madeira, Miguel Albuquerque, foi constituído arguido e renunciou ao cargo, tendo o seu executivo entrado em gestão na segunda-feira.

O porta-voz do Grupo 1143, Mário Machado, começa hoje a ser julgado pelos crimes de discriminação e incitamento ao ódio e à violência, que tiveram como principal alvo Renata Cambra, do Movimento Alternativa Socialista (MAS).

O julgamento, a decorrer no Campus da Justiça, em Lisboa, conta também com Ricardo Pais como arguido.

Em fevereiro de 2023, o Ministério Público (MP) acusou o militante neonazi Mário Machado de um crime de discriminação e incitamento ao ódio e à violência contra mulheres de partidos de esquerda, em particular a líder do MAS.

Segundo a acusação, Mário Machado sugeriu no antigo Twitter a "prostituição forçada das gajas do Bloco", ao que o outro arguido, Ricardo Pais, concordou e escreveu: "Incluam as do PCP, MRPP, MAS e PS".

Para o procurador do MP, os dois acusados "agiram com o propósito de, utilizando as redes sociais, apodar de prostitutas todas as mulheres do BE, PCP, MRPP, MAS e PS e em especial Renata Cambra".

O magistrado lembra que o militante neonazi deve ser "julgado como reincidente", uma vez que já foi condenado a penas de prisão efetiva em vários processos por crimes como discriminação racial, ofensas corporais, sequestro, extorsão e posse de arma proibida.

O Benfica conhece o adversário nos quartos de final da Liga dos Campeões feminina de futebol, a encontrar entre os vencedores dos outros grupos, casos dos franceses do Lyon e do Paris Saint-Germain e das inglesas do Chelsea.

O sorteio vai realizar-se em Nyon, na Suíça, a partir das 13:00 locais (12:00 em Lisboa), determinando o adversário das tricampeãs nacionais, que conseguiram um inédito apuramento para os 'quartos' no Grupo A, atrás do campeão em título FC Barcelona.

Os jogos dos 'quartos' vão ser disputados em 19 e 20 de março e 27 e 28 de março.

O Lyon, que venceu o Grupo B, é o recordista de cetros e já conquistou a competição em oito ocasiões, a última das quais em 2021/22, época em que defrontou o Benfica na fase de grupos, com dois triunfos das francesas, ambos por 5-0.

Já o Paris Saint-Germain conquistou o Grupo C e tem como melhor registo na 'Champions' feminina a presença na final em duas ocasiões (2014/15 e 2016/17). As parisienses ainda não defrontaram o Benfica nas competições europeias.

No Grupo D, o vencedor foi o Chelsea, equipa que foi finalista vencida na competição em 2020/21.

O FC Barcelona, por ter sido adversário do Benfica na fase de grupos, não pode enfrentar as 'encarnadas' nos quartos de final.

As restantes equipas apuradas, que tal como o Benfica terminaram em segundo nos respetivos e vão defrontar um dos primeiros, são as norueguesas do Brann (Grupo B), as neerlandesas do Ajax (Grupo C) e as suecas do Hacken (Grupo D).

Os ministros dos Negócios Estrangeiros, João Gomes Cravinho, e da Educação, João Costa, concluem hoje uma visita de dois dias à Ucrânia que foi focada na reconstrução do país e no conflito prestes a assinalar dois anos.

Com uma agenda centrada na guerra iniciada em fevereiro de 2022, após a invasão da Ucrânia pela Rússia, o chefe da diplomacia portuguesa reúne-se hoje com o seu homólogo ucraniano, Dmytro Kuleba, num encontro que pretende fazer um ponto de situação sobre os últimos desenvolvimentos no terreno e sobre os progressos mais recentes no dossiê da adesão da Ucrânia à União Europeia (UE), bem como sobre as relações entre os dois países.

Também hoje os dois ministros portugueses serão recebidos pelo Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, estando previsto abordar durante o encontro temas como a "Fórmula da Paz" para a resolução da guerra com a Rússia, a reconstrução do Liceu n.º25 de Zhytomyr (com apoio português) e a integração de crianças ucranianas refugiadas nas escolas portuguesas.

É expectável que Zelensky entregue a Gomes Cravinho a condecoração oficial, "Ordem de Jaroslav o Sábio", que a Ucrânia lhe atribuiu em janeiro último pelo trabalho e apoio que Portugal tem dado ao país.

A Assembleia de Apuramento Geral dos resultados das eleições legislativas regionais dos Açores, que decorreram no domingo, começa hoje, na Direção Regional de Organização, Planeamento e Emprego Público (DROPEP), em Angra do Heroísmo, na ilha Terceira.

Integram a assembleia o juiz presidente do Tribunal Judicial da Comarca dos Açores, Pedro Albergaria, dois juristas, dois professores de matemática e nove presidentes de mesa de voto escolhidos aleatoriamente, segundo o diretor regional de Organização, Planeamento e Emprego Público, Délio Borges.

Vão ser analisados "os votos nulos, as atas de cada mesa de voto, 291 no total, e eventuais reclamações que tenham existido no domingo". O fim da assembleia depende do decurso dos trabalhos.

A coligação PSD/CDS/PPM venceu as eleições regionais dos Açores com 42,08% dos votos e 26 deputados, mas ficou a três da maioria absoluta, segundo dados oficiais provisórios. José Manuel Bolieiro, líder da coligação PSD/CDS-PP/PPM, no poder desde 2020, disse que irá governar com "uma maioria relativa" nos próximos quatro anos.

O representante da República para os Açores, Pedro Catarino, prevê ouvir os partidos políticos com representação na Assembleia Legislativa nos dias 19 e 20 de fevereiro, depois de publicados os resultados oficiais.