PTP diz que Madeira recebeu doentes dos Açores "para propaganda política"

O candidato do PTP Edgar Silva criticou "a propaganda política enganosa do secretário da Saúde e do presidente do Governo Regional no que concerne à saúde pública regional".

Disse que o facto da Madeira ter recebido doentes dos Açores "foi um acto de propaganda política que deu muito jeito durante o período eleitoral".

"O Hospital Dr. Nélio Mendonça recebeu doentes dos Açores mais para propaganda política do que propriamente por solidariedade”, lamentou Edgar Silva.

Os trabalhistas alertaram que a saúde pública não pode ser usada como “arma de arremesso político cada vez que existe eleições”.