IL apresenta lista de candidatos e organiza primeiro Arraial Liberal na Madeira

A Iniciativa Liberal (IL) apresenta, este sábado, dia 3 de Fevereiro, a lista de candidatos à Assembleia da República, pelo círculo eleitoral da Madeira, encabeçada por Gonçalo Maia Camelo.

A sessão de apresentação está marcada para as 18 horas, no Armazém do Mercado, no Funchal, e contará com a participação de todos os candidatos da IL bem como de Nuno Morna, deputado na Assembleia Legislativa da Madeira e coordenador da IL Madeira.

Após a sessão de apresentação dos candidatos realiza-se, igualmente, o primeiro Arraial Liberal da Madeira, uma festa popular ao ar livre, com animação musical e de acesso livre aos membros e simpatizantes da IL, bem como de todos aqueles que se quiserem juntar.

Recorde-se que, a Iniciativa Liberal apresenta-se a estas eleições legislativas, na Região Autónoma da Madeira, com o lema "Madeira a Crescer" tendo como principais prioridades políticas a redução da carga fiscal, o reforço da autonomia da RAM e criação de novas oportunidades, em especial para os jovens.

Para além de Gonçalo Maia Camelo, fazem parte da lista da Iniciativa Liberal Sara Jardim, António Costa Amaral, Caroline Gouveia, Pedro Pereira, Nuno Fernandes e como suplentes, Rosie Bayntun, Beatriz Jardim e Francisco Costa.

Os candidatos

Gonçalo Maia Camelo, de 49 anos, é licenciado em Direito pela Universidade Católica Portuguesa, é advogado desde 1999, ano a partir do qual começou a trabalhar regularmente na Madeira, na qual se fixou, definitivamente e em exclusividade, há 15 anos, para assumir a coordenação do escritório local da Sociedade de Advogados SRS Legal, da qual foi sócio. Em Abril de 2020, fundou o Law Group Madeira, um escritório de advogados 100% madeirense.

Foi chefe de gabinete e adjunto do secretário de Estado adjunto da ministra da Justiça do XV Governo Constitucional, tendo, para além do mais, integrado a comissão de implementação da Reforma do Contencioso Administrativo e liderado a comissão de revisão do Código das Custas Judiciais.

Integra, actualmente como vice-presidente, a direcção da Associação Comercial e Industrial do Funchal – Câmara de Comércio e Indústria da Madeira (ACIF – CCIM) desde 2015, – Câmara de Comércio e Indústria da Madeira (ACIF – CCIM) desde 2015, tendo assumido, entre outros, o objectivo, recentemente concretizado, da criação do Centro de Arbitragem da mesma. É vogal da mesa da assembleia-geral da Invest-Madeira – Agência para a Internacionalização e Investimento, em representação da ACIF-CCIM.

Sara Jardim, veterinária de licenciatura, coordenou e liderou o departamento de produção e qualidade de uma empresa regional na área das carnes de aves, tendo rapidamente divergido dos animais para a gestão de pessoas e processos. Rapidamente transitou para posições de liderança de equipas, fazendo evolução também na área comercial, como directora comercial. Foi membro regional da coordenação da Ordem dos Médicos Veterinários durante mais de 12 anos, tendo nos últimos anos sido mesmo representante da região no Conselho Nacional. Integrou o Comitê Europeu em Bruxelas de técnicos especialistas de aves e ovos, durante vários anos.

Reconhecida pela sua alegria e autenticidade, aliada a uma exigência pessoal tremenda e profissionalismo procurou a profissão onde pudesse por em uso os seus talentos e ajudar pessoas tendo integrado a Remax como consultora imobiliária em 2019, a sua forma de trabalhar catapultou-a rapidamente logo no segundo ano de marca para patamares elevados de premiação dentro da Remax, que se repetem ano após ano. Pós graduada em Investimentos Imobiliários pelo ISCTE, e Realtor internacional certificada pela NAR (Nacional Association of Realtors) hoje é no imobiliário que faz o teu trajeto.. onde diz que finalmente encontrou o fato feito à sua medida. Neste momento já conta mais de 100 transações no seu palmarés.

António Costa Amaral, 46 anos, madeirense, engenheiro pelo IST, MBA pelo IESE Business School, especialista em estratégia e projectos; trabalhou em Portugal em engenharia, em Espanha em consultoria, e em Angola em investimentos. Juntou-se à Iniciativa Liberal em 2018 e integrou o primeiro conselho nacional. Desde 2019 que integra a comissão executiva do partido. Foi vice-presidente na direcção de João Cotrim Figueiredo, com a tutela do Conhecimento, na produção das ideias da Iniciativa Liberal. Coordenou a elaboração de numerosos programas eleitorais, manifestos, documentos de referência como a declaração de princípios, e o novoprograma político; adicionalmente tutelou e dirigiu o gabinete de estudos, produziu investigação e propostas para o grupo parlamentar na Assembleia da República, e assegurou a sua articulação com a acção política do partido. Passou por todas as eleições disputadas pela Iniciativa Liberal. Presentemente, na direcção de Rui Rocha, é responsável pelo pelouro da política internacional e pela preparação das eleições europeias.

Caroline Gouveia, 23 anos, é licenciada em Direito Internacional pela Universidade de Coventry no Reino Unido, é advogada especialista em Direitos Humanos e Direito da União Europeia. Bolseira do Departamento de Estado dos Estados Unidos, é formada em Liderança, Comunicação e Política Externa pela Universidade Wake Forest na América, e actual membro da rede internacional da Embaixada dos EUA em Portugal. É madeirense e desempenha funções profissionais nas instituições europeias em Bruxelas.

Integra o Corpo Europeu de Solidariedade e completou programas internacionais de ajuda humanitária na Grécia e na Índia, onde trabalhou em educação e protecção infantil, direitos das crianças e igualdade de género. Com experiência académica e profissional em Direito Criminal e Humanitário, trabalhou em ONGs em Inglaterra, nos Estados Unidos e na Austrália. Seleccionada pela Comissão Europeia, completou o estágio profissional na Agência de Execução da Investigação. Foi representante estudantil, voluntária em associações juvenis e colabora activamente em projectos de advocacia humanitária e ambiental, em Portugal e no estrangeiro.

Pedro Pereira, é casado e tem dois filhos. É licenciado em Organização e Gestão de Empresas, com pós-graduação em Educação (área de Administração Educacional). é professor de Economia do ensino secundário.

Nuno Fernandes, licenciou-se em Economia, pela Universidade do Algarve. Pós-graduado em Gestão pelo INDEG/ISCTE, é gestor de projecto certificado (Project Management Professional). Profissionalmente desempenhou várias funções, entre as quais: assessor da administração na IGA, Consultor de BI e Gestor de projecto na Project Brokers, director de planeamento e controlo na ARM. Actualmente é assessor da administração nos apartamentos turísticos do Castanheiro e director financeiro no Grupo Vetmedis.