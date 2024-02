“Estou disponível para o que o partido precisar”

A manchete do DIÁRIO deste sábado, 3 de Fevereiro, dá destaque à entrevista ao deputado e líder da JSD-Madeira, que diz que o PSD tem de estar preparado para tudo e defende que o novo presidente do Executivo deve ser de fora do actual elenco governativo. Bruno Melim critica o “silêncio” do Palácio de São Lourenço, que deixa a Madeira em suspenso.

Ainda em relação à actualidade política, saiba que Miguel Albuquerque será recebido por Ireneu Barreto às 15 horas de segunda-feira; que a deputada do PAN-Madeira, Mónica Freitas, ameaça rasgar de vez o acordo com os social-democratas; e que o constitucionalista e histórico do PS, Vitalino Canas, afirma que não se justificam eleições antecipadas.

O juiz de instrução criminal rejeitou libertar os três detidos na Operação Zarco, que, 11 dias depois, vão continuar nos calabouços da PJ, em Lisboa, até à decisão das medidas de coacção. Avelino Farinha começou a ser ouvido ontem, após a conclusão do primeiro interrogatório a Custódio Correia. O advogado de Avelino Farinha, garante que “não houve corrupção nenhuma, de nenhum tipo”.

Em foco está, ainda, o subsídio de mobilidade, que acompanha a subida de preços. O navio ‘Lobo Marinho’ está de regresso na próxima sexta-feira. Destaque, também, para o crime de especulação que forçou o presidente da TáxisRAM a demitir-se; e para a Universidade da Madeira que aposta nas áreas da física, biomedicina e mar.

