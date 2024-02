Motas colidiram na via rápida no Funchal

Duas motas protagonizaram, esta tarde, um acidente na via rápida, nas imediações do nó da Pestana Júnior, no sentido Ribeira Brava – Machico.

Apesar do aparato resultante da queda dos dois motociclistas, apenas um ficou ferido. Com queixas de membro inferior e superior, o motociclista mais azarado foi socorrido e transportado ao hospital pelos Bombeiros Sapadores do Funchal.