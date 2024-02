“O povo quer eleições na Madeira”, volta a insistir Cafôfo

“As pessoas ainda estão um pouco assustadas com tudo o que aconteceu, mas consideram que a melhor forma de ultrapassarmos este momento difícil, provocado única e exclusivamente pelo PPD/PSD, é a realização de eleições”. As palavras são de Paulo Cafôfo, líder do PS-Madeira, proferidas este sábado após ter percorrido esta manhã o Mercado dos Lavradores e a rua Dr. Fernão de Ornelas, onde esteve em contacto com muitos madeirenses.

Paulo Cafôfo diz ter testemunhado, hoje, a vontade da população de que se realizem eleições legislativas regionais antecipadas na Madeira. O presidente do PS-Madeira diz ter escutado, da parte destes, a “necessidade imperiosa de haver eleições”, na sequência dos últimos acontecimentos relacionados com a suspeitas de corrupção que envolvem o Governo Regional e a Câmara do Funchal e que já levaram, inclusivamente, a que os respectivos presidentes tenham sido constituídos arguidos.

Para o líder socialista, só por esta via é que será possível garantir a normalização da vida política na Região.

Paulo Cafôfo deu conta que as pessoas lhe transmitiram que esta é também a hora de mudar, porque “já basta deste Governo e deste regime que têm, ao longo dos anos, usado para proveito próprio a sua condição de poder, nesta promiscuidade que existe”.

Perante esta necessidade de eleições, o sentimento da população é também que o PS continue neste caminho de responsabilidade e seriedade e que quem esteja à frente dos destinos da Região possa ter uma postura diferente daquela que os atuais governantes e o PSD têm tido ao longo dos últimos anos.