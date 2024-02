Chegada de provas indiciárias sobre o Hospital mobilizaram defesa

A chegada de provas indiciárias sobre o novo Hospital Central e Universitário da Madeira estará na origem da mobilização urgente dos advogados de defesa de Pedro Calado e Avelino Farinha, dois dos três detidos no âmbito do processo de alegada corrupção, para o Tribunal Central de Instrução Criminal.

O advogado de Custódio Correia já estava no Campus de Justiça a acompanhar o primeiro interrogatório judicial do caso.

À saída do tribunal, o advogado de Pedro Calado, Paulo Sá e Cunha, recusou prestar declarações aos jornalistas afirmando que não se justificava já que não foi nada urgente.

Sabe o DIÁRIO, que as provas indiciárias do Ministério Público estão a chegar a conta gotas. Para já, estão no Campus de Justiça cerca de 40 caixas com elementos recolhidos na Madeira durante as buscas.

A defesa exige ter acesso total aos documentos.