MP mantém aberta investigação à gestão de Paulo Cafôfo na Câmara do Funchal

Numa altura em que os casos judiciais continuam a dar que falar e a marcar a actualidade política, com Miguel Albuquerque (PSD) arguido e Pedro Calado (PSD) detido em Lisboa juntamente com Avelino Farinha e Custódio Correia, eis que há mais uma notícia em foco, nomeadamente publicada no dia de hoje, mas desta vez visando Paulo Cafôfo, presidente do PS-Madeira.

Segundo o Semanário NOVO, a Procuradoria-Geral da República confirmou que permanece em investigação o inquérito aberto em 2020, no seguimento de buscas feitas à Câmara do Funchal, incidindo as suspeitas de crimes sobre a época temporal em que o executivo camarário era do PS em coligação com o BE, PDR e Nós, cidadãos, e liderado por Paulo Cafôfo.



Embora a situação descrita já tenha sido notícia há anos e mais recentemente reavivada pela imprensa, a única novidade é mesmo que o Ministério Público mantém o inquérito aberto à gestão de Paulo Cafôfo na Câmara do Funchal.

De salientar que Paulo Cafôfo esteve à frente da Câmara do Funchal entre 2013 e 2019. Quando, em Janeiro de 2023, sendo então secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, foi questionado sobre as buscas de 2020, explicou que nunca fora constituído arguido e que, como tal, desconhecia as suspeitas. A mesma resposta Cafôfo deu recentemente ao ser confrontado por uma jornalista após a conferência de imprensa de apresentação da candidatura do PS pelo círculo da Madeira às legislativas nacionais. Ou seja, nunca foi constituído arguido e que desconhece quaisquer suspeitas, fazendo uma clara distinção com o caso da Operação Zarco que envolve as cúpulas do PSD.

Ainda sobre o caso da gestão de Cafôfo, o Semanário NOVO recorda que as buscas judiciais à Câmara do Funchal começaram a 7 de Outubro de 2020, motivadas por suspeitas sobre a gestão camarária na época em que a presidência era do socialista Paulo Cafôfo, em coligação partidária com o Bloco de Esquerda, PDR e Nós, Cidadãos.

O inquérito de 2020 continua a ser investigado, mas sem arguidos constituídos, confirmou ao NOVO a Procuradoria-geral da República.