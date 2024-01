O Partido Popular Monárquico (PPM) entregou, hoje, pelas 16 horas, no Tribunal da Comarca do Funchal, a sua lista candidata, pelo círculo eleitoral da Madeira, às eleições legislativas do dia 10 de Março.

Esta candidatura apresenta-se sob os principais lemas do partido - “Saúde, Cultura, Educação e Ambiente” - que, para os monárquicos constituem "os quatro pilares fundamentais da nossa sociedade".