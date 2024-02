Mais de 300 mulheres convocadas este ano para o rastreio do cancro do colo do útero

O Serviço de Saúde da Região (SESARAM) informou este sábado que já convocou, este ano, 313 mulheres, no âmbito do rastreio do cancro do colo do útero.

Iniciado em 2022 como projecto-piloto, o rastreio do cancro do colo do útero está, nesta altura, a decorrer em vários centros de saúde da Madeira. Este rastreio, realizado através de citologia em meio líquido para pesquisa de ácidos nucleicos, com tipificação do Vírus do Papiloma Humano (teste de HPV), é destinado às mulheres inscritas nos Centros de Saúde da Região, sendo elegíveis todas aquelas que apresentam um quadro assintomático e que completem, em cada ano, as idades de 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 e 60 anos.

A convocatória é realizada através de contacto telefónico, prevendo-se que, brevemente, as mulheres possam ser chamadas ao rastreio através de SMS. Este recurso será também disponibilizado para a comunicação dos resultados que, neste momento, está a ser feita por carta, enviada pelo Secretariado do Centro de Rastreios da RAM.

De referir que, das 313 consultas agendadas, 94 já foram realizadas com recolha de amostra.

Paralelamente ao rastreio, a vacinação contra o HPV é outra ferramenta importante na prevenção do cancro do colo do útero, integrando o Plano Regional de Vacinação. Esta vacina é administrada às raparigas desde 2008, e aos rapazes, desde 2020, a partir dos 10 anos de idade.