Há idosos a comer fora de horas e pessoal esgotado no Lar da Bela Vista, alerta BE

No Lar da Bela Vista, há idosos que estão a almoçar às 14h00 ou 15h00, "falhas nos cuidados de higiene" prestados aos utentes, pouco pessoal e trabalhadores esgotados. É o resultado da opção do Governo Regional pela privatização da gestão do maior lar de idosos da Madeira. Este diagnóstico foi feito pela coordenadora do Bloco de Esquerda e candidata à Assembleia da República, Dina Letra, numa acção realizada esta manhã, no Funchal.

"As denúncias que nós temos tido são de que existe uma degradação severa dos serviços, há degradação das condições de trabalho, porque as equipas foram reduzidas drasticamente e os trabalhadores estão esgotados. Há degradação da prestação de cuidados aos utentes, há falhas na alimentação, há falhas nos cuidados de higiene, há falhas no apoio que é dado aos idosos, o que põe em causa o seu bem estar físico e a sua saúde mental", referiu a porta-voz bloquista, em plena Rua Dr. Fernão de Ornelas. Dina Letra considera que este resultado confirma os receios manifestados pelo seu partido em Agosto de 2022, quando o Conselho de Governo decidiu privatizar o lar da Bela Vista. O Bloco de Esquerda opôs-se a essa privatização e à entrega da gestão do lar a uma IPSS que foi criada em 2015 e hoje defendeu a versão dessa situação, pois entende que "a área dos cuidados [às pessoas mais vulneráveis], para ser acessível a todos os madeirenses e ter um serviço de qualidade, deverá estar na esfera pública".

No imediato, o Bloco de Esquerda exige que a Segurança Social seja proactiva e desenvolva uma acção fiscalizadora no lar, tal como a Inspecção de Trabalho deve promover uma acção inspectiva.