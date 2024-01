Iniciativa Liberal entrega lista de candidatos pelo círculo eleitoral da Madeira

A Iniciativa Liberal entrega, amanhã, 26 de Janeiro, a lista de candidatos à Assembleia da República, pelo círculo eleitoral da Madeira, às próximas eleições legislativas a realizar no próximo dia 10 de março de 2024.

A entrega da Lista está agendada às 10 horas, no Tribunal Judicial da Comarca da Madeira.

Conforme já havia noticiado o DIÁRIO em Dezembro último, Gonçalo Maia Camelo, advogado, encabeça a lista da qual fazem parte Sara Jardim, António Costa Amaral, Caroline Gouveia, Pedro Pereira e Nuno Fernandes. Integram a lista como suplentes Rosie Bayntun, Beatriz Jardim e Francisco Costa. No total a lista da Iniciativa Liberal conta com seis membros efetivos e três suplentes, com idades entre os 23 e os 54 anos de idade.

A Iniciativa Liberal apresenta-se a estas eleições legislativas, na Região Autónoma da Madeira, com o lema "Madeira a Crescer", tendo como principais prioridades políticas: "a redução da carga fiscal, o reforço da autonomia da RAM e criação de novas oportunidades, em especial para os jovens".

Gonçalo Maia Camelo, 49 anos, é licenciado em Direito pela Universidade Católica Portuguesa, é advogado desde 1999, ano a partir do qual começou a trabalhar regularmente na Madeira, na qual se fixou, definitivamente e em exclusividade, há 15 anos, para assumir a coordenação do escritório local da Sociedade de Advogados SRS Legal, da qual foi sócio. Em abril de 2020, fundou o Law Group Madeira, um escritório de advogados 100% madeirense.

Integra, atualmente como vice-presidente, a direcção da Associação Comercial e Industrial do Funchal – Câmara de Comércio e Indústria da Madeira (ACIF – CCIM) desde 2015, tendo assumido, entre outros, o objectivo, recentemente concretizado, da criação do Centro de Arbitragem da mesma. É vogal da Mesa da Assembleia-Geral da Invest-Madeira – Agência para a Internacionalização e Investimento, em representação da ACIF-CCIM.