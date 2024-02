CDS tinha "fé noutra decisão" de Ireneu Barreto

Luís Miguel Rosa discorda da posição manifestada esta tarde pelo Representante da República em querer manter o actual Governo Regional em gestão pelo menos até 24 de Março, altura a partir da qual, o Presidente da República passa a ter plenos poderes, conferidos pela Constituição da República, para dissolver a Assembleia Legislativa, cumpridos seis meses de governação.

"Fazíamos fé que a solução, na consulta que levamos ao senhor Representante, fosse tida em conta - a mesma que foi votada por unanimidade em Conselho Regional do PSD-M - e era essa que tínhamos alguma fé, no entanto a aparentemente a solução fica adiada para posterior comunicação do senhor Presidente da Republica", observou há instantes o dirigente centrista e parceiro de coligação do PSD.

Na prática o que os centristas quereriam era de que fosse dada a possibilidade de indicar um novo governo: "Era, quanto a nós, a melhor solução. Permitiria uma solução de governo e um orçamento para 2024, independentemente do que viesse a ser decido pelo Presidente da República, uma forma de ganharmos tempo".

O cenário mais "previsível" ao olhar dos centristas é que Marcelo Rebelo de Sousa irá convocar eleições. "Uma vez mais, lá ficaremos num impasse", lamentou, dizendo respeitar o que ficou decidido.