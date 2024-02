PJ investiga incêndio florestal na Ponta do Sol

A Polícia Judiciária (PJ) já está no terreno a investigar a origem do incêndio florestal que deflagrou, ontem à noite, na Ponta do Sol, mais concretamente no Pomar Dom João.

Os contornos que levaram à ignição do incêndio, sobretudo por ocorrer durante a noite, por volta da 21 horas, levantaram suspeitas de mão criminosa, mas só as diligências efectuadas pela PJ poderão confirmar se se trata de fogo posto.

Também no terreno está, de momento, uma segunda equipa dos Bombeiros Mistos da Ribeira e da Ponta do Sol, composta por três operacionais e uma viatura, que renderam um outro grupo, composto pelo mesmo número de elementos, que estiveram em acção durante toda a madrugada, até às 5 da manhã.

Não é conhecida a existência de feridos e sabe-se que o incêndio está numa zona de mato, longe de habitações.