Élvio Sousa levou preocupações dos emigrantes ao Cônsul de Portugal em Londres

O candidato do JPP às eleições legislativas nacionais de 2024, pelo círculo da Europa, Élvio Sousa, reuniu-se ontem com o Cônsul-Geral de Portugal em Londres, Luis da Silva Leandro.

Élvio Sousa levou diversas preocupações dos emigrantes portugueses ao diplomata, sendo que a primeira teve haver com à questão do agendamento dos apontamentos para obter o cartão de cidadão ou o passaporte. O candidato do JPP, pelo círculo da Europa, disse que esta era uma questão que mais preocupa os emigrantes, após vários contactos teve com a comunidade emigrante do Reino Unido.

Uma outra questão teve haver com a situação do Brexit e as suas consequências no seio da comunidade portuguesa. “O universo de 500 mil portugueses, com o desfecho do Brexit criou naturalmente uma pressão sobre os serviços consulados que é reconhecida pelo diplomata, que abordou as várias hipóteses se obter um apontamento nos serviços, desde a forma tradicional de marcação telemática à versão da chave móvel, segundo os serviços consulares uma modalidade mais ágil e moderna”, afirmou.

E acrescentou que “apesar das crescentes queixas dos portugueses que muitas vezes têm de deslocar a Portugal para, de uma forma mais célere, trataram de situações relacionadas com o cartão de cidadão ou mesmo o passaporte, é intenção dos serviços consulados desburocratizar e promover um melhor e célere atendimento”.

Elvio Sousa também abordou a importância do voto electrónico, tendo em conta actual burocracias para os emigrantes poderem votarem.

O candidato do JPP, pelo círculo pela Europa, às legislativas nacionais 2024, está numa visita à comunidade portuguesa no Reino Unido até amanhã.

Hoje, na agenda, visitará diversas associações e visitará diversos estabelecimentos de portugueses no “little of Portugal”, em Lambeth, num contacto de proximidade com os emigrantes.