Ireneu Barreto vai pedir reunião com o Presidente da República

Findas as audiências aos partidos políticos com representação parlamentar, o Representante da República para a Madeira explicou, aos jornalistas, que vai agora "equacionar todas as opções que a Constituição prevê" e fazer uma consulta ao Presidente da República, a quem já solicitou uma reunião para a próxima semana. "A responsabilidade é minha, mas é minha intenção ouvir o senhor Presidente da República".

Ireneu Barreto ouviu as soluções de todos os partidos, havendo por parte da oposição parlamentar uma insistência para a necessidade de eleições antecipadas, e por parte da maioria que suporta o Governo a ideia de que é possível estabilidade com novos membros no quadro governativo.

A decisão final ficou remetida para a próxima semana ou para a outra, não esquecendo que se avizinha a época carnavalesca.

À comunicação social, Ireneu Barreto lembrou os esforços para que o Orçamento Regional para 2024 fosse aprovado, mas pediu também "serenidade" à população.