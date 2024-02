Bom dia. Fique a conhecer os principais temas que marcam o seu DIÁRIO de hoje.

PSD leva dois calendários opostos a Ireneu Barreto.Social-democratas sensibilizam hoje o Representante da República para a importância de valorizar a maioria parlamentar, embora com um novo governo. Apontam sete grandes riscos da gestão por duodécimos e propõem uma de duas saídas para a crise política: Orçamento até Abril ou só no final do ano. Este é o assunto que faz manchete na edição impressa de hoje do DIÁRIO e que pode ler nas páginas 6 e 7.

Mas há mais para ver na edição desta sexta-feira. Juiz recusa libertar arguidos detidos há 16 dias. Pedro Calado invocou cansaço no primeiro interrogatório judicial e dispensou as questões do MP para tentar agilizar o processo. Hoje podem ser conhecidas as medidas de coacção.

Perder a fé numa “casa temporária”. Jovem vive há mais de 5 anos em condições desumanas numa habitação precária. Com o pai toxicodependente, a mãe internada e o irmão institucionalizado, o rapaz recusa baixar os braços mas diz que “já não acredita em milagres”. Os amigos lançaram uma campanha de ajuda através da plataforma ‘GoFundMe’.

Bancos perdem 100 balcões e 600 funcionários em 13 anos. Depósitos em queda livre estão na base dos cortes drásticos em curso desde 2009.

Por fim, fique a saber que a PSP deteve 23 e multou 149 condutores. Campanha rodoviária ‘Taxa Zero ao Volante’ fiscalizou 1.500 condutores em sete dias P. 13 * Burlão das vendas online arrisca pena até 8 anos.

