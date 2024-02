‘Malta do Furor’ convida a terminar o Carnaval em grande na Placa Central

A Associação Recreativa da Achada de Gaula – Malta do Furor será uma das participantes no Carnaval das Avenidas, que decorre na Placa Central da Avenida Arriaga. A participação neste evento acontece pelas 20 horas deste domingo, 18 de Fevereiro e será “uma óptima forma de encerrar mais um Carnaval”. O evento termina com a actuação do grupo Nuvem d’Afectos, pelas 21 horas.

A associação Malta do Furor, que existe desde 1997, saiu à rua, este ano, com o tema ‘E Fez-se Luz’, participando nos cortejos da Achada de Gaula, Santa Cruz, Machico, Câmara de Lobos, Caniçal e Caniço, com cerca de 120 elementos. A agenda deste domingo tem ainda confirmada a sua presença no Santo da Serra, pelas 14h30, e na Camacha quando forem 16 horas.

A direcção da associação quer agradecer a todos os participantes nesta folia e, em especial, a todos aqueles que colaboraram para que este projecto saísse à rua. De acordo com nota à imprensa, é dado destaque à coreógrafa Zita Santos; ao mestre bateria João Pereira; à equipa de produção de acessórios e fantasias, coordenada por Patrícia Ramos e Joana Santos; à equipa de decoração do carro alegórico composta por Duarte Teixeira, Tânia Teixeira, João Quintal e por Crisóstomo Gouveia; e ao condutor Delfino Martins. Não esquecem Luís Pereira e Maria Teresa Teixeira, que cedem os seus espaços para que se possa desenvolver o projecto. É endereçado um especial agradecimento a Paula Baptista, dona da garagem onde fica estacionado o carro alegórico ao longo do ano, bem como ao responsável pelo som, Luís Barradas; e a Ana Silva e Isabel Silva, responsáveis por dinamizar as redes sociais da associação.