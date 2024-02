Famalicão bate Rio Ave e sobe a oitavo da I Liga de futebol

O Famalicão ascendeu hoje, provisoriamente, ao oitavo lugar da I Liga portuguesa de futebol, ao vencer em casa o Rio Ave por 2-1, com reviravolta, no encontro inaugural da 22.ª jornada da prova.

O venezuelano Jhonder Cádiz marcou, aos 17 e 66 minutos, os dois tentos dos anfitriões, enquanto o ganês Aziz faturou, aos 14, de penálti, para os forasteiros, que tiveram nova grande penalidade aos 90+2, falhada por Adrien Silva.

O Famalicão, que vinha de três jogos sem ganhar e tem um encontro em atraso, igualou os 26 pontos do Farense, que caiu para nono, enquanto o Rio Ave, depois de quatro rondas a pontuar, manteve-se com 21 pontos e pode cair do 13.º lugar.