ANP Madeira vai reunir com os partidos candidatos às Legislativas de 10 de Março

A Direção da Associação Nacional de Professores (ANP) – Secção Regional da Madeira tem agendadas várias reuniões nos próximos dias com vários Partidos candidatos às eleições Legislativas previstas para o próximo dia 10 de Março.

Estas reuniões tem como propósito ouvir os candidatos a deputados pelo círculo eleitoral da Madeira e Porto Santo para a próxima legislatura e que vão representar a Madeira no governo nacional.

Neste sentido, Luis Alves, Presidente da ANP Madeira, referiu que depois de conhecer alguns programas e ouvir os debates que estão a decorrer na televisão portuguesa, e de constatar que, em muitos deles, "o tema da educação esteve um pouco ausente", a ANP Madeira pretende, fazer chegar a voz dos professores e educadores que representa aos diversos partidos, para que os mesmos possam reflectir sobre os problemas que afectam o sector e contribuir para a sua resolução.

Assim, com estas reuniões "pretende-se de uma forma geral conhecer as propostas dos mesmo no panorama nacional na área da Educação e que para além de ouvir as intenções dos vários partidos, a ANP Madeira pretende apresentar algumas das principais preocupações dos professores e educadores em prol da Educação Nacional e que preocupam muito a classe docente e as escolas".

Essas principais preocupações são: a falta de professores, pois no panorama nacional em Dezembro, mais de um quinto das escolas havia alunos sem aulas a pelo menos uma disciplina; o actual modelo de Avaliação Docente; a recuperação do tempo de serviço, pois ao contrário da Madeira e Açores, que foi recuperado na totalidade, no continente só foi recuperado apenas 2 anos, 9 meses e 18 dias; o actual regime dos concursos nacionais, incluindo o concurso de Mobilidade por Doença que afectou centenas de docentes com as novas regras; a abolição das quotas de acesso ao 5.º e 7.º escalão; a diminuição dos alunos por turma; a reorganização dos currículos; o envelhecimento da classe docente e a exaustão que afetam a maioria dos professores e educadores portugueses, em virtude do enorme desgaste causado pelo exercício da profissão.

Desta forma e em forma de conclusão, Luis Alves refere que com estas reuniões vão ter a oportunidade de sublinhar que "estes problemas têm de ser enfrentados e combatidos prioritariamente", bem como apresentar propostas de orientações estratégicas para os resolver. Por esta razão, o dirigente considera que é "crucial" que o Governo que vier a resultar das próximas eleições legislativas tenha uma "acção firme e consistente" na área da Educação, por forma a assegurar os contributos cada vez mais relevantes e valiosos deste setor para o desenvolvimento económico e social do país.