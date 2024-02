JPP diz que comunidade em Jersey aguarda abertura do novo consulado

O candidato do Juntos Pelo Povo (JPP) pelo círculo da Europa às Eleições Legislativas, Élvio Sousa, manteve, esta quinta-feira, contacto com alguns emigrantes residentes em Jersey, que se encontram actualmente na Região.

Segundo o partido, esta comunidade, que conta aproximadamente com 9 mil cidadãos portugueses com estatuto de residente na ilha britânica, "apresenta muitas queixas", que vão desde as "condições do Consulado Português em Jersey, como também o processo de marcação de todos os procedimentos consulares, além de que também são elevadas as preocupações com os efeitos do Brexit em matéria de autorizações".

Élvio Sousa realça que a comunidade encontra-se "apreensiva" em face destas "longas e pesadas burocracias" e devido ao facto das novas instalações do consulado português, "que foram prometidas até ao final de 2023, não terem se concretizado até a data".