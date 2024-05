Presidente do Parlamento madeirense espera transição democrática na Venezuela

José Manuel Rodrigues recebeu, hoje, a Cônsul Geral da Venezuela no Funchal, Carol Delgado. Na ocasião, demonstrou o desejo de que “a Venezuela entre num processo democrático, transparente, que leve ao respeito pelos direitos humanos e à paz, e que favoreça o desenvolvimento económico e social das suas populações”.

O presidente da Assembleia Legislativa da Madeira , salientando, ainda, a importância das “especiais relações” que a Madeira mantém com a Venezuela. Carol Delgago veio explicar "o processo eleitoral para as eleições presidenciais da Venezuela”, que se realizam a 26 de Julho.

No Consulado Venezuela no Funchal estão registadas cerca de 25 mil pessoas, perto de 13 mil são lusodescendentes que estão a trabalhar no arquipélago madeirense e “que a Região soube integrar muito bem”, concluiu José Manuel Rodrigues.