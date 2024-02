Remuneração bruta mensal média por trabalhador aumentou para máximo histórico

A remuneração mensal média por trabalhador, das entidades com sede fiscal na Região Autónoma da Madeira (RAM) aumentou no último trimestre de 2023 em 5,6% face ao período homólogo, para um máximo histórico de 1.605 euros, sendo que a média anual também cresceu, ainda de forma mais significativa, 6,5% para os 1.439 euros, ambos os casos atingindo valores históricos.

Os dados foram divulgados esta tarde pela Direção Regional de Estatística, que revela que "no 4.º trimestre de 2023, a remuneração bruta total mensal média por trabalhador (por posto de trabalho) aumentou 5,6% em comparação com o mesmo período de 2022, situando-se nos 1.605 euros", sendo que "tanto a remuneração regular como a remuneração base registaram subidas, de 5,3% e 5,8%, atingindo valores de 1.187 e 1.141 euros, respetivamente".

A DREM garante que, "em termos reais, isto é, descontando a inflação neste período, medida pela variação do Índice de Preços do Consumidor da Região, observa-se que a remuneração média total por trabalhador aumentou 2,3%, a remuneração regular cresceu 2,0% e a remuneração base por trabalhador subiu 2,5%. Estes resultados compreendem 103,7 milhares de postos de trabalho, correspondentes a beneficiários da Segurança Social e a subscritores da Caixa Geral de Aposentações de entidades com sede fiscal na Região Autónoma da Madeira (RAM)".

"Em termos homólogos, os maiores aumentos da remuneração total foram observados nas 'Outras atividades de serviços' (secção S; +15,4%), nas empresas de 250 a 499 trabalhadores (+10,1%), nas empresas de 'Serviços de mercado com forte intensidade de conhecimento' (+8,1%), nas empresas da 'Indústria transformadora de baixa tecnologia industrial' (+8,0%) e no setor público (+7,5%)", todos bem acima da inflação e da média global.

Nesse último trimestre do ano passado, a remuneração bruta total mensal média por trabalhador na Região ficou "65 euros abaixo da média nacional, que se fixou nos 1.670 euros",. com a variação homóloga, em termos nominais, no País, a ser de "5,7% (1.580 euros em Dezembro de 2022) e, em termos reais, de 4,0%".

À semelhança da Região, diz a DREM, "a nível nacional a 'Eletricidade, gás, vapor, água quente e fria e ar frio' (secção-D) foi a atividade que apresentou, em Dezembro de 2023, a remuneração bruta total mais alta (4.079 Euros na RAM e 3.674 euros no País). As empresas do escalão com 250 a 499 trabalhadores, foram na RAM e a nível nacional aquelas que registaram o valor mais elevado neste indicador, 2.091 euros e 2.025 euros respetivamente. Na RAM, a remuneração bruta total mensal média por trabalhador no setor privado registou variações homólogas inferiores às do setor das Administrações Públicas, de respetivamente, 5,2% e 7,5%, enquanto a nível nacional o setor privado apresentou uma variação homóloga superior ao setor público, de 6,3% e 5,1%, pela mesma ordem", sinaliza.

Por fim, "no que respeita ao ano de 2023, os valores provisórios mostram que a remuneração bruta total mensal média por trabalhador aumentou 6,5%, para os 1.439 euros, sendo que "a sua componente regular cresceu 6,3%, para os 1.183 euros, enquanto a remuneração base subiu 6,6%, para os 1.137 euros. As variações em termos reais foram de +1,7%, +1,2% e +1,5%, respetivamente. A remuneração bruta total mensal média por trabalhador, em 2023, a nível nacional foi de 1.505 euros, observando-se, face a 2022, um aumento de 6,6% em termos nominais e de 2,3% em termos reais", conclui.