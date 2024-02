Que novo recorde bateu CR7 com o primeiro golo em 2024?

Cristiano Ronaldo foi o marcador do golo solitário do Al Nassr- vitória por 1-0- no jogo diante do Al Fayha e relativo aos oitavos de final da Liga dos Campeões Asiática.

O avançado colocou a turma de Riade em vantagem no resultado à passagem do minuto 81.

Um golo que valeu a CR7 alcançar mais um feito histórico na sua extensa e triunfante carreira futebolística. Com este golo, o primeiro no corrente ano, Cristiano Ronaldo chegou à marca dos 23 anos consecutivos a conhecer o sabor do golo, um feito que ainda não tinha sido alcançado por nenhum futebolista. O primeiro festejo do antigo jogador do Sporting deu-se em 2002.

Apesar de ter completado 39 anos no passado dia 5 de Fevereiro, o craque madeirense continua a surpreender o mundo do futebol com os seus golos.

O próximo objetivo passa por chegar à marca dos 900 golos, com Cristiano a ter um total de 874 golos marcados até ao momento

Golos por ano civil de Cristiano Ronaldo

ANO GOLOS

2002 5

2003 1

2004 13

2005 15

2006 25

2007 34

2008 35

2009 30

2010 48

2011 61

2012 63

2013 69

2014 61

2015 57

2016 55

2017 46

2018 34

2019 43

2020 39

2021 47

2022 16

2023 43