Lendário CR7 e outras estrelas de 5 de Fevereiro

Cristiano Ronaldo é uma das muitas estrelas que nasceram a 5 de Fevereiro. Umas mais cintilantes que outras, a verdade é que são várias as estrelas, das mais diversas áreas, que nasceram neste dia e que por algum motivo entram no galarim dos famosos.

Entre os desportistas, para além, claro, do lendário Cristiano Ronaldo- comemora 39 anos-, o futebolista brasileiro Neymar, o treinador sueco Sven Goran Eriksson também festejam o aniversário.

Famosos que nasceram a 5 de Fevereiro

NEYMAR (5/2/1992)

Avançado internacional brasileiro que brilhou no Barcelona e PSG. Actualmente joga no Al Hilal, da Arábia Saudita, e tem como treinador Jorge Jesus.

SVEN-GORAN ERIKSSON (5/2/1948)

- Sueco, antigo treinador do Benfica, da Lázio, Roma, Sampdória, Manchester City… Foi também selecionador de Inglaterra.

CESARE MALDINI (5/2/1932)

- Antigo jogador e treinador italiano. Uma lenda do AC Milan e do futebol transalpino. Pai do também lendário Paolo Maldini.

QUIQUE FLORES (5/2/1965)

-Espanhol, antigo treinador do Benfica e actual técnico do Sevilha (Espanha)

GEORGE HADGI (5/2/1965)

-Considerado melhor futebolista da Roménia de todos os tempos. Brilhou no Barcelona e Real Madrid.

HANK AARON (5/2/1934)

-Jogador de baseball profissional, durante 23 temporadas nas grandes ligas (1954-76) ultrapassou o recorde de rebatidas fixado por alguns dos melhores batedores do jogo, incluindo Babe Ruth, Ty Cobb e Stan Musial.

ADLAI EWING STEVENSON (5/2/1900

-Líder político e diplomata americano, ajudou a fundar as Nações Unidas (ONU), onde serviu como representante chefe dos Estados Unidos (1961-65).

ANDREAS PAPANDREOU (5/2/1919)

-Político e educador, foi o primeiro ministro da Grécia de 1981 a 1989, e de 1993 a 1996.

HENFIL (HENRIQUE DE SOUZA FILHO) (5/2/1944)

-Cartunista brasileiro, ele produziu em sua carreira aproximadamente 30 mil cartuns. Foi o criador de alguns dos mais conhecidos personagens de quadrinhos no Brasil. Teve importante actuação na história política do Brasil, participando na fundação do Partid

JAMIS OTIS (5/2/1725)

-Activista político americano durante o período principal da Revolução Americana. Ajudou a formular as queixas dos colonos contra o governo britânico na década de 1760.

RED BUTTONS (5/2/1919)

-Ator e comediante, ganhou o Óscar de Melhor Ator Coadjuvante por “Sayonara” (1957); também actuou em “A Noite dos Desesperados” e “No Tempo das Diligências”.

REGINA DUARTE (5/2/1947)

-Uma das mais famosas atrizes brasileiras. Ficou conhecida como "a namoradinha do Brasil". Estrela das novelas da Rede Globo, ela atuou em "Selva de Pedra" e fez o papel da Viúva Porcina em "Roque Santeiro"

ROBERT HOFSTADTER (5/2/1915)

-Cientista americano, recebeu o Prêmio Nobel de Física em 1961 por suas investigações sobre prótons e nêutrons.

SIR ALAN HODGKIN (5/2/1914)

-Fisiologista e biofísico inglês, recebeu em 1963 (juntamente com Andrew Fielding Huxley e Sr. John Eccles) o Prêmio Nobel de Medicina.

SIR JOHN MICHAEL PRITCHARD (5/2/1921)

-Maestro britânico conhecido por suas interpretações das óperas de Wofgang Amadeus Mozart.

ANDRÉ CITROËN (5/2/1878)

- Engenheiro e empresário francês de origem judaica holandesa e polonesa. Pioneiro da indústria automobilística. Fundador da Critroën.