'Madeira Primeiro' defende que o Estado pague o Passe Sub-23 aos estudantes na Região

A candidatura 'Madeira Primeiro', numa acção de rua que reuniu vários jovens foi reivindicado o pagamento, pelo Estado, do Passe Sub-23 aos estudantes da Região.

A candidata Carla Spínola assume que esta é uma "transferência de verbas em falta pelo Governo da República", um exemplo dos vários dossiês a resolver na próxima legislatura. A nota enviada à comunicação social dá conta que está em causa "um tratamento discriminatório e uma falta de compromisso para com a juventude madeirense que são inaceitáveis".

“Continuamos e continuaremos a reivindicar que o Estado transfira as verbas do Passe Sub-23, medida essa que está por cumprir desde 2018”, garantiu, na ocasião, a candidata, deixando claro que a gratuitidade dos passes sociais a todos os jovens até aos 23 anos que se encontram a estudar na Região só é uma realidade graças à intervenção do Governo Regional, que, também nesta matéria, “se tem substituído à República”. Explica que" por lei, esta é uma obrigação do Governo da República que não deve nem tem de ser suportada pela Região e pelas famílias e empresas madeirenses".

Carla Spínola lembrou que a candidatura que integra quer tornar a Madeira numa região com "mais mobilidade e capaz de continuar a devolver mais rendimento às famílias, sendo para isso essencial que o Estado cumpra a sua parte".

“Vamos continuar a luta pelos direitos dos nossos jovens e para que estes sejam representados e vejam os seus interesses defendidos na República”, assegurou.