'Madeira Primeiro' atribui degradação das esquadras da Madeira ao Governo da República socialista

O cabeça-de-lista da coligação 'Madeira Primeiro' para a Assembleia da República pelo círculo da Madeira atribui ao Governo da República socialista as responsabilidades pela degradação das esquadras da PSP na Região e pela diminuição de efectivos ao serviço no arquipélago.

Pedro Coelho, na sequência de uma reunião com a Associação Sindical dos Profissionais de Polícia, que aconteceu no passado dia 8 de Fevereiro, realçou a sua preocupação relativamente ao estado de degradação em que se encontram as esquadras da PSP de Santa Cruz, de Machico e do Porto Santo, bem como com a redução dos efectivos, "problemas que são da exclusiva responsabilidade de quem, na governação central, não cumpriu o que prometeu e, agora, através dos seus candidatos a nível regional, tenta branquear a sua falta de compromisso e de investimento", apontou.

"É de estranhar que o PS-Madeira ‘reafirme’ um compromisso pelo qual nunca foi capaz de lutar na Assembleia da República, nestes últimos oito anos, assumindo como bandeira uma preocupação que, pelos vistos, só é prioridade em altura de eleições", sustenta o cabeça-de-lista, ao mesmo tempo que atribui culpas "à incúria e à falta de resposta do Governo da República, socialista", mesmo perante "as insistências e os alertas deixados pelos anteriores parlamentares do PSD-M, sobre a matéria".

Pedro Coelho compromete-se a dar continuidade ao trabalho realizado pelos seus colegas de partido, apontando mesmo este assunto como sendo prioritário. "A defesa da Madeira estará sempre em primeiro lugar, assim como a coerência e o respeito pela verdade", vincou.