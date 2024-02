Energia bate recorde

Há 13 anos que a produção não atingia um valor tão alto como em 2023, mesmo com a quebra assinalável das fontes hídrica (-23,2%) e eólica (-15,1%). É esta a notícia que faz manchete na edição impressa do DIÁRIO de Notícias da Madeira desta terça-feira, 6 de Fevereiro.

O "Fim de ciclo" do Governo de Albuquerque é a notícia que merece maior destaque gráfico da primeira página de hoje. Demissão foi ontem publicado em Decreto pelo Representante da República. O presidente reeleito há menos de 5 meses sai pela porta pequena ao fim de quase 9 anos como líder do executivo. Já as competências do novo governo de gestão obrigam a interpretações, caso a caso. Reformulação não convence oposição que insiste em eleições antecipadas. Quanto ao parlamento retoma plenários dentro de 10 dias.

"Interrogatórios pela noite dentro" é outro dos títulos em destaque nesta edição.

Ainda na política, "Coelho na estrada duas semanas após o previsto". Investigação da PJ fez atrasar apresentação da candidatura do PSD.

No 'Fact-check ' desta terça-feira, "Tribunal de Contas não é ‘varinha’ anti-corrupção".

Tudo isto e muito mais poderá ler no seu DIÁRIO em papel ou através da versão e-paper, que poderá subscrever de forma rápida aqui:

Como sempre poderá acompanhar toda a actualidade informativa através da nossa aplicação ‘mobile’, que pode descarregar confortavelmente através da ‘PlayStore’ ou ‘APP Store’, introduzindo para tal no motor de busca o seguinte: dnoticias.pt.

Pode também visitar o nosso ‘site’ ou fique a par de tudo o que se passa na sua freguesia em freguesias.dnoticias.pt. Já o melhor do lifestyle está em d7.dnoticias.pt.

Nas nossas redes sociais a informação é sempre actualizada:

Diário de Notícias Madeira [www.dnoticias.pt] Diário de Notícias Madeira [www.dnoticias.pt], Funchal. 367.196 vind-ik-leuks · 9.494 personen praten hierover. Mais Madeira do que nunca... http://www.dnoticias.pt

É ainda possível acompanhar esta jornada informativa através da TSF-Madeira:

Tenha um excelente dia e boas leituras com o seu DIÁRIO.