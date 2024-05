Bombeiros assistem homem vítima de queda junto ao Anadia

Os Bombeiros Voluntários Madeirenses (BVM) foram chamados, por volta das 20 horas desta segunda-feira, para socorrer um homem, vítima de queda, que se encontrava prostado no passeio junto a um bar, na Rua do Ribeirinho de Baixo (junto ao Centro Comercial Anadia), no Funchal.

Testemunhas no local, alegam que o indivíduo caiu sozinho, em aparente estado de embriaguez.

Para o local foi mobilizada uma ambulância, com dois elementos da corporação, que transportaram a vítima para o hospital.